Семья осужденного в ДНР британского наемника попросила Лондон и Киев повлиять на приговор

Семья наемника Эйдена Аслина, приговоренного в ДНР к смертной казни, обратилась к Лондону и Киеву с просьбой повлиять на судьбу британца.
Родные Аслина отметили, что им требуется время, чтобы осознать и принять случившееся.
«Мы надеемся, что этот приговор будет отменен, и просим правительства Великобритании и Украины сделать все возможное для их возвращения домой, как можно скорее», — отмечается в заявлении родственников Аслина.
Напомним, что Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к высшей мере наказания — расстрелу. Их обвинили в терроризме, а также попытке свергнуть власть республики.