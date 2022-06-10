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Семья осужденного в ДНР британского наемника попросила Лондон и Киев повлиять на приговор

Семья осужденного в ДНР британского наемника попросила Лондон и Киев повлиять на приговор
Prt Scr youtube.com / Минобороны России

Семья наемника Эйдена Аслина, приговоренного в ДНР к смертной казни, обратилась к Лондону и Киеву с просьбой повлиять на судьбу британца.

Родные Аслина отметили, что им требуется время, чтобы осознать и принять случившееся.

«Мы надеемся, что этот приговор будет отменен, и просим правительства Великобритании и Украины сделать все возможное для их возвращения домой, как можно скорее», — отмечается в заявлении родственников Аслина.

Напомним, что Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к высшей мере наказания — расстрелу. Их обвинили в терроризме, а также попытке свергнуть власть республики.

великобритания ДНР Лондон
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