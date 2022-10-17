Семья Джорджа Флойда собирается подать в суд на Канье Уэста из-за комментариев о его смерти

Канье Уэст

Семья Джорджа Флойда, смерть которого положила начало движению Black Lives Matter (“Жизни черных имеют значение”), подала в суд на Канье Уэста из-за его комментариев о его смерти. Рэпер заявил, что Флойд погиб не из-за жестокости полицейского, который превысил полномочия, как гласит официальная версия, а из-за злоупотребления веществами.

Джордж Флойд скончался в мае 2020 года после задержания сотрудниками полиции. Как утверждают следователи, один из полицейских держал ногу на его горле дольше девяти минут, несмотря на слова Флойда о том, что он не может дышать. Недостаток кислорода привел к поражению головного мозга и дальнейшей смерти мужчины. За это полицейского приговорили к 21 году тюремного заключения, а сам инцидент спровоцировал беспорядки.

Канье Уэст в подкасте Drink Champs заявил, что Флойд умер от передозировки веществ, и добавил, что колено полицейского не давило ему на шею так, что он мог умереть. После этого он сравнил Флойда с дизайнером Вирджилом Абло, который умер от рака в ноябре прошлого года — ранее слова Уэста об Абло также спровоцировали серьезные скандалы.

Хотя нельзя оклеветать мертвых, семья Джорджа Флойда собирается подать в суд за ложные заявления Канье о его смерти. Утверждение, что причиной смерти Флойда стали вещества, а не жестокость полицейского, подрывает и ослабляет борьбу семьи Флойда, — заявил представитель семьи погибшего.

Ранее Канье Уэст спровоцировал скандал, когда появился на презентации своего бренда Yeezy в футболке с надписью White Lives Matter (“Жизни белых имеют значение”). Этот поступок раскритиковали в сети, также рэпера осудили многие звезды. Музыкант ответил на критику и заявил, что Black Lives Matter — это обман.