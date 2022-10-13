Семья бобров построила гигантскую хатку под Петербургом

В группе «Каждой твари по паре» соцсети «ВКонтакте» биолог Павел Глазков рассказал, как бобры строят себе дома в петербургском климате.
По словам Глазкова, одно из семейств бобров построило в окрестностях Петербурга внушительные хоромы из палок и веток, скрепленных землей и глиной. Вход в жилище они оборудуют для большей безопасности под водой. Обычно они выбирают для строительства заболоченные территории, сообщает «Петроград».
В случае, если у водоема крутые берега, например, как на реке Оккервиль в Петербурге, бобры живут в норах. Осенью они усердно заготавливают еду, но при этом не впадают в зимнюю спячку.