Семья бобров построила гигантскую хатку под Петербургом

По словам Глазкова, одно из семейств бобров построило в окрестностях Петербурга внушительные хоромы из палок и веток, скрепленных землей и глиной. Вход в жилище они оборудуют для большей безопасности под водой. Обычно они выбирают для строительства заболоченные территории, сообщает «Петроград».