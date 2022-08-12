Съемочную группу «Известий» задержали в Эстонии

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев направлялись из Нарвы в Таллин. Однако журналистов сняли с поезда и отвезли в полицейский участок.
В настоящий момент съемочная группа ожидает представителя миграционной службы в отделении. Эстонские правоохранители отказываются уточнять причину задержания Солдатовой и Тимофеевой. Другие подробности происшествия также неизвестны.
Ранее журналистку Дарью Асламову задержали на пограничном переходе на севере Косово. Ее подозревают в шпионаже, передает телеканал «360».