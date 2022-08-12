...
Новости0

Съемочную группу «Известий» задержали в Эстонии

Съемочную группу «Известий» задержали в Эстонии
Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Globallookpress

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев направлялись из Нарвы в Таллин. Однако журналистов сняли с поезда и отвезли в полицейский участок.

В настоящий момент съемочная группа ожидает представителя миграционной службы в отделении. Эстонские правоохранители отказываются уточнять причину задержания Солдатовой и Тимофеевой. Другие подробности происшествия также неизвестны.

Ранее журналистку Дарью Асламову задержали на пограничном переходе на севере Косово. Ее подозревают в шпионаже, передает телеканал «360».

задержание известия Эстония
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.