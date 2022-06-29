Новости0

Съемки спин-оффа «Содержанок» начались в Петербурге

Съемки спин-оффа «Содержанок» начались в Петербурге
Кадр из сериала «Содержанки»

Видеосервис START начал съемки спин-оффа популярного сериала «Содержанки». Процесс продлится все лето.

Съемки продолжения сериала проходят в Санкт-Петербурге, однако несколько сцен будут отсняты в Москве.  Режиссером нового проекта стала Ламара Согомонян, а к главным ролям вернутся Дарья Мороз, Марина Зудина и Александра Ревенко.

Действие спин-оффа развернется спустя три года после событий финальной серии.  В жизни героев произошли значительные изменения. Кате удалось сменить не только социальный статус, переступив порог власти, но и семейный — она вышла замуж за Чистякова. Карина тоже вышла замуж, а Мила живет холостяцкой жизнью. Героини встречаются на вечеринке петербургского форума, омраченной смертью одного из гостей, передает телеканал RT.

содержанки спин-офф съемки
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.