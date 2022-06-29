Съемки спин-оффа «Содержанок» начались в Петербурге

Действие спин-оффа развернется спустя три года после событий финальной серии. В жизни героев произошли значительные изменения. Кате удалось сменить не только социальный статус, переступив порог власти, но и семейный — она вышла замуж за Чистякова. Карина тоже вышла замуж, а Мила живет холостяцкой жизнью. Героини встречаются на вечеринке петербургского форума, омраченной смертью одного из гостей, передает телеканал RT.