Съемки спин-оффа сериала «Содержанки» пройдет в Петербурге

Создатели проекта «Содержанки» анонсировали новый сезон сериала с пометкой «Перезагрузка». Съемки уже начались в Санкт-Петербурге.
По словам режиссера-постановщика сериала Ламары Согомонян, подготовка к съемкам заняла почти год, а местом действия специально был выбран Петербург из-за «европейского вайба» и возможности лучше раскрыть персонажей.
«Мы перенесли место действия в Петербург, и, на мой взгляд, только выиграли. Наши персонажи оказались в большом городе с отчетливо европейским вайбом. У нас множество иностранных персонажей, которые в историческом Петербурге выглядят гораздо логичнее, чем в деловой Москве», – рассказала Согомонян в беседе с «Петербургским дневником».
Напомним, первые три сезона «Содержанок» проходили в Москве. Премьера спин-оффа также состоится в онлайн-кинотеатре START.