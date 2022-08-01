Съемки спин-оффа сериала «Содержанки» пройдет в Петербурге

«Мы перенесли место действия в Петербург, и, на мой взгляд, только выиграли. Наши персонажи оказались в большом городе с отчетливо европейским вайбом. У нас множество иностранных персонажей, которые в историческом Петербурге выглядят гораздо логичнее, чем в деловой Москве», – рассказала Согомонян в беседе с «Петербургским дневником».