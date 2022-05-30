Съемки сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым проходят в Подмосковье

«Бедный олигарх» снимается для телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатра Premier. Всего в первом сезоне будет 10 серий по 20 минут. Дата премьеры пока не сообщается, однако ожидается, что релиз состоится в начале августа текущего года, передает RT.