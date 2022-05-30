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Съемки сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым проходят в Подмосковье

Съемки сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым проходят в Подмосковье
Кадры из фильма «Самый новый год!»

Съемки сериала «Бедный олигарх» с актерами Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным стартовали в Подмосковье.

Режиссером «Бедного олигарха» выступил Гайк Асатрян. Сценаристы взяли за основу происходящие в мире события. По сюжету комедийного сериала живущий в Лондоне российский бизнесмен (Сычев) попадает под санкции и теряет все нажитое имущество. От обнищавшего богача отвернулись все, кроме его преданного дворецкого Адама (Лагашкина).

«Бедный олигарх» снимается для телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатра Premier. Всего в первом сезоне будет 10 серий по 20 минут. Дата премьеры пока не сообщается, однако ожидается, что релиз состоится в начале августа текущего года, передает RT.

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