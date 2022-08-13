Культура04

Семейство Бекхэм, Софи Тернер и Джо Джонас посетили открытие ресторана в Майами

Семейство Бекхэм, Софи Тернер и Джо Джонас посетили открытие ресторана в Майами

Новости





2901


Виктория и Дэвид Бекхэм

В Майами 11 августа состоялось открытие ресторана Gekko, которым владеют Дэвид Грутман и рэпер Бэд Банни. Вечеринку посетили многие звезды, включая Викторию и Дэвида Бекхэм с детьми Ромео, Харпер и Крузом, а также Софи Тернер и ее мужа Джо Джонаса.

Виктория Бекхэм появилась на мероприятии в элегантном черном платье Saint Laurent, ее образ дополнили синие туфли-лодочки. На Дэвиде был костюм и сумка через плечо Prada.

Изабела Грутман и Виктория БекхэмИзабела Грутман и Виктория БекхэмВиктория и Дэвид Бекхэм с детьми Ромео, Харпер и КрузомВиктория и Дэвид Бекхэм с детьми Ромео, Харпер и КрузомДжо Джонас, Бэд Банни, Дэвид Грутман и Софи ТернерДжо Джонас, Бэд Банни, Дэвид Грутман и Софи ТернерДэвид и Виктория Бекхэм, Изабела Грутман, Софи Тернер и Джо ДжонасДэвид и Виктория Бекхэм, Изабела Грутман, Софи Тернер и Джо ДжонасХарпер Бекхэм, Бэд Банни, Дэвид БекхэмХарпер Бекхэм, Бэд Банни, Дэвид БекхэмДэвид и Изабела Грутман, Виктория и Дэвид БекхэмДэвид и Изабела Грутман, Виктория и Дэвид Бекхэм

Среди гостей также были замечены Тимбалэнд, DJ Khaled, кинорежиссер Майкл Бэй и другие медиаперсоны.


PetelinaОльга Петелина


Фото
Соцсети


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.