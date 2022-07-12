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Семейные пары Ямала высадили Аллею фамильных берез

Семейные пары Ямала высадили Аллею фамильных берез
pxhere.com

Экодвижение «Будущее Арктики» организовало акцию в честь Дня семьи, любви и верности. В мероприятии поучаствовали 79 пар Ямала, сообщает сайт «Красный Север».

Акция «Аллея семьи» прошла в разных районах Ямала. Участниками стали как пары с большим «стажем», так и только что узаконившие отношения. Вместе они высадили в парках и скверах более 1100 цветочных растений и 186 деревьев.

Самыми популярными растениями оказались ромашки и петуньи. Семейные пары в Ноябрьске решили украсить клумбу этими цветами в форме сердца. А в Яр-Сале появилась своя Аллея фамильных берез. Пары-юбиляры Нового Уренгоя озеленили территорию рядом с ЗАГСом.

Как отметили в пресс-службе губернатора Ямала, именные растения будут радовать не только будущие поколения участников акции, но и всех жителей региона. Мероприятие решили провести в рамках Года экологии.

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