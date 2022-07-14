Семейная пара и военный фельдшер спасли тонущего ребенка в Тихвине

Мальчик едва не утонул на опасном водозаборе под Тихвином. Ему на помощь пришли прохожие.
Медики признают, что первая помощь сыграла важную роль в спасении мальчика. На тонущего ребенка обратила внимание семейная пара, отмечает газета «Петербургский дневник». По счастливой случайности рядом оказался военный фельдшер. Он оказал ребенку первую помощь. Позже мальчика доставили в реанимацию Педиатрического университета.
Сам ребенок не знает, что чуть не утонул. Мама решила не пугать сына и сказала ему, что он попал в больницу, так как наглотался воды.