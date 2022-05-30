Семенович заявила, что не заметила негативного влияния санкций на российский шоу-бизнес

Певица и актриса Анна Семенович считает, что российский шоу-бизнес продолжает процветать, несмотря на выдвинутые западные санкции. Многие артисты оказались под давлением после начала специальной операции России на Украине.
В 2022 году Россию не допустили до международного песенного конкурса «Евровидение», который состоялся в Турине. Кроме этого, концерты многих российских звезд были сорваны в США и Европе.
Сложившуюся ситуацию решила прокомментировать Семенович. Она призналась, что не видит в этом никакой проблемы.
«На днях была прекрасная премия RU.TV, и выступали самые топовые артисты, в том числе мы со Славой пели наш дуэт “Бумеранг”. Мне кажется, шоу-бизнес процветает, все хорошо», — высказалась вокалистка в интервью для издания «Слово и Дело».
Западные санкции вступили в силу после того, как Россия начала специальную операцию на Украине. В связи с этим, многие представители российского шоу-бизнеса покинули родину.