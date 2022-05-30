Семенович заявила, что не заметила негативного влияния санкций на российский шоу-бизнес

«На днях была прекрасная премия RU.TV, и выступали самые топовые артисты, в том числе мы со Славой пели наш дуэт “Бумеранг”. Мне кажется, шоу-бизнес процветает, все хорошо», — высказалась вокалистка в интервью для издания «Слово и Дело».