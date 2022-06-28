Семенович призналась, как в 43 года сохраняет красоту и молодость

Певица и актриса Анна Семенович рассказала в социальных сетях, как ей удается сохранить красоту и молодость, передает Lenta.ru.
Бывшая солистка группы «Блестящие» призналась, что весь секрет в позитивном мышлении и независимости от мнения окружающих.
«Плюс, я перестала хотеть нравиться всем и научилась нравиться самой себе. Красота и молодость — внутри человека. Что излучаем, то и получаем. Излучайте красоту», — написала Семенович.
Напомним, в мае 43-летняя певица рассказала о нескольких пластических операциях. В частности, хирурги сделали ей липосакцию рук, а также скорректировали форму подбородка. Анна подчеркнула, что никто не отговаривал ее от хирургических изменений внешности.
Недавно Семенович раскрыла еще одну пикантную историю, которая произошла с ней в отпуске. Певица подралась на дискотеке после того, как некая девушка неадекватно отреагировала на ее замечание. Драка была недолгой, подчеркнула артистка. Позднее обе участницы конфликта подружились.