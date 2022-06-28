Семенович призналась, как в 43 года сохраняет красоту и молодость

Недавно Семенович раскрыла еще одну пикантную историю, которая произошла с ней в отпуске. Певица подралась на дискотеке после того, как некая девушка неадекватно отреагировала на ее замечание. Драка была недолгой, подчеркнула артистка. Позднее обе участницы конфликта подружились.