Семенович назвала «деревней» подмосковный отель из-за отсутствия миндального молока

Экс-солистка популярной группы «Блестящие» Анна Семенович пожаловалась на отель в Подмосковье, где ей не смогли предложить миндальное молоко.
По словам артистки, она забронировала номер в трехзвездочном отеле и рассчитывала на хороший сервис. Сначала у нее были проблемы с заселением из-за забытого паспорта. Когда этот вопрос был решен, Семенович обратила внимание на грязь в гостинице.
«Бизнес-отель, притом номер стоит почти 8 тысяч рублей. Ремонта нет, грязно. Просто ужас», — поделилась негодованием артистка в эфире программы «Ты не поверишь!».
Артистке понадобилось погладить концертный наряд, но вместо отпаривателя ей дали старый утюг. Затем она захотела выпить кофе с миндальным молоком, но звезде предложили только обычное коровье.
«У меня такое ощущение, что мы в какой-то деревне», — заявила Семенович.
Она была так возмущена происходящим, что написала жалобу на отель. Артистка потребовала внимательней относиться к нуждам постояльцев.