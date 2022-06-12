Семенович назвала «деревней» подмосковный отель из-за отсутствия миндального молока

По словам артистки, она забронировала номер в трехзвездочном отеле и рассчитывала на хороший сервис. Сначала у нее были проблемы с заселением из-за забытого паспорта. Когда этот вопрос был решен, Семенович обратила внимание на грязь в гостинице.