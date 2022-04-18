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    Семенович и Бледанс посетили турнир по фигурному катанию «Золотая корона-2022»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пресс-служба турнира «Золотая корона-2022»

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    Пресс-служба турнира «Золотая корона-2022»

    Фигуристка Анастасия Гребенкина организовала всероссийский любительский турнир по фигурному катанию «Золотая корона-2022». Гостями соревнований стали звезды шоу-бизнеса, в том числе Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Юлия Беретта.

    Соревнования проходили 16-17 апреля в «Полюс Арене» в Московской области. В турнире приняли участие 110 спортсменов из разных уголков страны. Несмотря на любительский статус «Золотой короны», спортсменов оценивало профессиональное жюри, сообщили ФАН в пресс-службе мероприятия.

    Пресс-служба турнира «Золотая корона-2022»Пресс-служба турнира «Золотая корона-2022»

    По словам Гребенкиной, даже любители должны знать, каких результатов они добились. Она считает эти соревнования прекрасной возможностью поддержать российских спортсменов.

    «Среди главных целей нашего турнира: формирование сознательной установки на здоровый образ жизни, творческое развитие личности, выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для творческого и спортивного общения, содействие обмену опытом, популяризация фигурного катания в России», —  поделилась Гребенкина.

    Пресс-служба турнира «Золотая корона-2022»Пресс-служба турнира «Золотая корона-2022»

    На трибунах в качестве болельщиков были замечены Анастасия Мыскина, Юлия Костюшкина, Светлана Лазарева, Анна Пескова, Ирина Ортман, Ирсон Кудикова. Звезды поддержали фигуристов, а после всех выступлений наградили победителей.

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