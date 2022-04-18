Семенович и Бледанс посетили турнир по фигурному катанию «Золотая корона-2022»

Соревнования проходили 16-17 апреля в «Полюс Арене» в Московской области. В турнире приняли участие 110 спортсменов из разных уголков страны. Несмотря на любительский статус «Золотой короны», спортсменов оценивало профессиональное жюри, сообщили ФАН в пресс-службе мероприятия.