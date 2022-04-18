Семенович и Бледанс посетили турнир по фигурному катанию «Золотая корона-2022»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Фигуристка Анастасия Гребенкина организовала всероссийский любительский турнир по фигурному катанию «Золотая корона-2022». Гостями соревнований стали звезды шоу-бизнеса, в том числе Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Юлия Беретта.
Соревнования проходили 16-17 апреля в «Полюс Арене» в Московской области. В турнире приняли участие 110 спортсменов из разных уголков страны. Несмотря на любительский статус «Золотой короны», спортсменов оценивало профессиональное жюри, сообщили ФАН в пресс-службе мероприятия.
По словам Гребенкиной, даже любители должны знать, каких результатов они добились. Она считает эти соревнования прекрасной возможностью поддержать российских спортсменов.
«Среди главных целей нашего турнира: формирование сознательной установки на здоровый образ жизни, творческое развитие личности, выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для творческого и спортивного общения, содействие обмену опытом, популяризация фигурного катания в России», — поделилась Гребенкина.
На трибунах в качестве болельщиков были замечены Анастасия Мыскина, Юлия Костюшкина, Светлана Лазарева, Анна Пескова, Ирина Ортман, Ирсон Кудикова. Звезды поддержали фигуристов, а после всех выступлений наградили победителей.