Семененко впервые после падения появится в шоу Авербуха

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Петербургский фигурист Евгений Семененко впервые после сотрясения мозга выйдет на лед. Об этом сообщил хореограф и продюсер Илья Авербух.
Журналисты решили поинтересоваться у Авербуха, что он думает по поводу четверного тулупа, который продемонстрировала Елизавета Туктамышева на недавних соревнованиях. Продюсер предпочел перевести тему разговора.
«Лучше обсуждать не это, а то, что на моем шоу будет выступать Женя Семененко, который восстановился. С ним все хорошо», — цитирует продюсера Sport24.
Семененко выступит в шоу Авербуха 7 мая. Это будет первый выход на лед фигуриста после сотрясения, которое он получил в результате падения.
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