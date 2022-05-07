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    Семененко впервые после падения появится в шоу Авербуха

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Семененко впервые после падения появится в шоу Авербуха

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    Maksim Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Петербургский фигурист Евгений Семененко впервые после сотрясения мозга выйдет на лед. Об этом сообщил хореограф и продюсер Илья Авербух.

    Журналисты решили поинтересоваться у Авербуха, что он думает по поводу четверного тулупа, который продемонстрировала Елизавета Туктамышева на недавних соревнованиях. Продюсер предпочел перевести тему разговора.

    «Лучше обсуждать не это, а то, что на моем шоу будет выступать Женя Семененко, который восстановился. С ним все хорошо», — цитирует продюсера Sport24.

    Семененко выступит в шоу Авербуха 7 мая. Это будет первый выход на лед фигуриста после сотрясения, которое он получил в результате падения.

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