Семчев назвал большой глупостью отъезд Хаматовой из России

Семчев признался, что до конца не понимает, чем именно

руководствуются знаменитости, когда принимают решение покинуть Россию. Он считает, что Чулпан Хаматова поступила глупо, переехав в Латвию. При этом он уверен, что места артистов долго пустовать не

будут — им быстро найдется замена среди талантливой молодежи.