Семчев назвал большой глупостью отъезд Хаматовой из России

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Звезда театра и кино Александр Семчев считает, что
покинувшие Россию знаменитости поступили глупо. Актер не стыдится
национальности, но осуждать коллег не спешит.
Семчев признался, что до конца не понимает, чем именно
руководствуются знаменитости, когда принимают решение покинуть Россию. Он считает, что Чулпан Хаматова поступила глупо, переехав в Латвию. При этом он уверен, что места артистов долго пустовать не
будут — им быстро найдется замена среди талантливой молодежи.
«По-моему, это глупость большая. Я не знаю, что движет этими
людьми — недвижимость, счета, или какие-то другие вещи, конечно, бог им судья.
Уехали и уехали, но когда-то, наверное, придется и вернуться. Незаменимых нет»,
— высказался Семчев в очередном выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Актер в беседе с ведущим Вячеславом Манучаровым подчеркнул,
что не стыдится собственной национальности и вообще не понимает, почему такой вопрос
возникает.
После начала спецоперации на Украине Россию покинул ряд
знаменитостей, в числе которых юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева. В
Госдуме на массовый отъезд артистов отреагировали инициативой запретить артистам возвращаться на Родину, но эта идея пока не нашла отклика у депутатов.