Семак поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над «Сочи» и оценил игру своей команды.
Наставник сине-бело-голубых отметил, что рад итоговому результату. Кроме того, по его словам, самое важное то, что никто из футболистов не получил травму. Об этом Семак сообщил в ходе послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент издания «Народные Новости».
«Игроки получили хорошую нагрузку, будем работать дальше», — подчеркнул тренер.
Матч «Зенит» — «Сочи» завершился победой команды Семака в серии пенальти (1:1, 4:2). Таким образом, сине-бело-голубые набрали четыре очка и лидируют в турнирной таблице.