Семак поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Сочи»

Наставник сине-бело-голубых отметил, что рад итоговому результату. Кроме того, по его словам, самое важное то, что никто из футболистов не получил травму. Об этом Семак сообщил в ходе послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент издания «Народные Новости».