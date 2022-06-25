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Семак поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Сочи»

Семак поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Сочи»
Максим Константинов/Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над «Сочи» и оценил игру своей команды.

Наставник сине-бело-голубых отметил, что рад итоговому результату. Кроме того, по его словам, самое важное то, что никто из футболистов не получил травму. Об этом Семак сообщил в ходе послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент издания «Народные Новости».

«Игроки получили хорошую нагрузку, будем работать дальше», — подчеркнул тренер.

Матч «Зенит» — «Сочи» завершился победой команды Семака в серии пенальти (1:1, 4:2). Таким образом, сине-бело-голубые набрали четыре очка и лидируют в турнирной таблице.

зенит семак сочи Футбол
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