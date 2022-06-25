Новости02

Семак ответил на вопрос о возможном обмене Алберто на двух игроков

Семак ответил на вопрос о возможном обмене Алберто на двух игроков
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный обмен бразильского форварда Юри Алберто на двух игроков.

Наставник подтвердил желание форварда на определенный срок уйти в аренду. По словам Семака, руководство петербургского клуба сейчас рассматривает разные варианты замены игрока.

Кроме того, в данном вопросе будет учитываться мнение всего тренерского штаба. Как отметил Семак, клуб постарается «сделать лучший выбор из того, что будет». Об этом он заявил в ходе послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент издания «Народные Новости».

«Дальше будем смотреть, период заявочный достаточно длительный», — заявил наставник.

Во второй игре Кубка PARI Премьер «Зенит» встречался с «Сочи». Петербургским футболистам удалось обыграть соперника в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2).

алберто зенит семак Футбол
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.