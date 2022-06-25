Семак ответил на вопрос о возможном обмене Алберто на двух игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный обмен бразильского форварда Юри Алберто на двух игроков.
Наставник подтвердил желание форварда на определенный срок уйти в аренду. По словам Семака, руководство петербургского клуба сейчас рассматривает разные варианты замены игрока.
Кроме того, в данном вопросе будет учитываться мнение всего тренерского штаба. Как отметил Семак, клуб постарается «сделать лучший выбор из того, что будет». Об этом он заявил в ходе послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент издания «Народные Новости».
«Дальше будем смотреть, период заявочный достаточно длительный», — заявил наставник.
Во второй игре Кубка PARI Премьер «Зенит» встречался с «Сочи». Петербургским футболистам удалось обыграть соперника в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2).