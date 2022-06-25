Семак ответил на вопрос о возможном обмене Алберто на двух игроков

Кроме того, в данном вопросе будет учитываться мнение всего тренерского штаба. Как отметил Семак, клуб постарается «сделать лучший выбор из того, что будет». Об этом он заявил в ходе послематчевой пресс-конференции, передает корреспондент издания «Народные Новости».