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Семь человек стали жертвами серьезного ДТП на трассе М-5 в Оренбургской области

Семь человек стали жертвами серьезного ДТП на трассе М-5 в Оренбургской области
Федеральное агентство новостей

Семь человек погибли при столкновении легковушек в Оренбургской области. Причина смертельного ДТП устанавливается, сообщает Telegram-канал «112».

Крупная авария произошла на 190-м километре трассы М-5 в Кувандыкском районе. В результате происшествия семь человек, которые находились в двух машинах, скончались до приезда скорой помощи. Еще трое получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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