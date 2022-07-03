Семь человек стали жертвами серьезного ДТП на трассе М-5 в Оренбургской области

Семь человек погибли при столкновении легковушек в Оренбургской области. Причина смертельного ДТП устанавливается, сообщает Telegram-канал «112».
Крупная авария произошла на 190-м километре трассы М-5 в Кувандыкском районе. В результате происшествия семь человек, которые находились в двух машинах, скончались до приезда скорой помощи. Еще трое получили травмы и были доставлены в больницу.
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.