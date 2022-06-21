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Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»

Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»
Prt Scr youtube.com/ НТССевастополь

Буровые установки «Черноморнефтегаза» на территории Крыма попали под удар со стороны украинских националистов. К настоящему моменту известно о пятерых пострадавших и семерых пропавших без вести. Ведется поиск исчезнувших, передает ТАСС.

Напомним, что инцидент произошел сегодня. Речь идет о месторождении в 71 километре от Одессы, которая могла бы быть уничтожена в случае разрыва газохранилища, цитировал слова сенатора Ковитиди портал Argumenti.ru.

Известно, что двое пострадавших получили сильные ожоги, другому диагностировали тяжелое осколочное ранение. Информации о характере травм остальных пока не сообщается.

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