Семь человек пропали без вести после удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»

Буровые установки «Черноморнефтегаза» на территории Крыма попали под удар со стороны украинских националистов. К настоящему моменту известно о пятерых пострадавших и семерых пропавших без вести. Ведется поиск исчезнувших, передает ТАСС.
Напомним, что инцидент произошел сегодня. Речь идет о месторождении в 71 километре от Одессы, которая могла бы быть уничтожена в случае разрыва газохранилища, цитировал слова сенатора Ковитиди портал Argumenti.ru.
Известно, что двое пострадавших получили сильные ожоги, другому диагностировали тяжелое осколочное ранение. Информации о характере травм остальных пока не сообщается.