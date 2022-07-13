Семь человек пострадали при столкновении микроавтобуса с торговым павильоном в Париже

Авария произошла около 13 часов по местному времени (14:00 мск) на юге столицы Франции. Двоих пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель транспортного средства мог потерять контроль над микроавтобусом, в результате чего произошло ДТП. Обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.