Семь человек погибли во время паводка на юго-западе Китая

Местные власти сообщали в субботу, 13 августа, о четырех погибших. Паводки вызвали проливные дожди, обрушившиеся на населенный пункт Лунмэньшань уезда Пэнчжоу. Тогда же муниципальная администрация организовала патрули и группы добровольцев, чтобы предупредить туристов в ландшафтном парке «Лунцаогоу». Тем не менее, часть отдыхающих не успела эвакуироваться и была смыта прибывающей водой.