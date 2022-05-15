Сельское хозяйство Франции оказалось на грани коллапса

«Вот, посмотрите на корни. Вершки кажутся зелеными, но это последние дни так, скоро засохнут и они. А это не земля, это пыль, так не может выглядеть нормальная корневая система. Еще пару дней, и посевы уже будет не спасти. Рожь просто не созреет. Если ее не поливать, особенно сейчас, когда она уже на подходе. И все, первый урожай года пропал. А это, считай, треть от всего сбора за год, это будет катастрофа», — говорит фермер Жиль Лебер.