Сельское хозяйство Франции оказалось на грани коллапса

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Проблемы с посевной актуализировались во Франции. В настоящее время на территории страны наблюдается рекордная по длительности засуха, о чем сообщает РЕН ТВ.
Помимо природных факторов, ситуация в европейской стране обстоит еще хуже из-за экономических ограничений, введенных против Белоруссии и России. Подобные рестрикции лишили французских фермеров удобрений.
Страна не видела дождей уже 50 дней. Погода днем стоит около 30 градусов по Цельсию, ночью она немного опускается до 20-25 градусов.
«Вот, посмотрите на корни. Вершки кажутся зелеными, но это последние дни так, скоро засохнут и они. А это не земля, это пыль, так не может выглядеть нормальная корневая система. Еще пару дней, и посевы уже будет не спасти. Рожь просто не созреет. Если ее не поливать, особенно сейчас, когда она уже на подходе. И все, первый урожай года пропал. А это, считай, треть от всего сбора за год, это будет катастрофа», — говорит фермер Жиль Лебер.
Экономист Филип Бешад уточняет, что примерно 20% потребностей страны удовлетворяется за счет поставок из стран-членов Евросоюза, а еще около 30% импорта шли из России и Украины. Теперь Париж лишился российских и украинских поставок, а также потерял доступ к удобрениям из РФ.
«Кризис будет, нехватка продуктов будет, мы это понимаем. У нас еще есть года полтора, а дальше он наступит», — предупредил недавно французский президент Эммануэль Макрон.
Глава комитета агропромышленников Севера Франции Кристиан Дорлин не разделяет «позитива» лидера страны — он считает, что проблемы в сельском хозяйстве начнутся уже летом.
Во Франции возникла реальная угроза дефицита еды и воды, поэтому власти ввели запрет на полив газонов, садов и частных огородов. Все чаще французы задаются вопросом: «как выживать?».
Федеральная служба государственной статистики России ранее подсчитала, как изменились ценники на прилавках в апреле. Выяснилось, что лидировали в ценовом росте свекла, маргарин и рис, о чем пишет «ФедералПресс».