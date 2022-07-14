Селиванов заявил об отсутствии «партизанского движения» в освобожденной части Запорожья

На освобожденных от ВСУ территориях Запорожья нет партизанского движения. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.
«На освобожденной территории Запорожской области нет ни одного партизанского отряда. Еще Че Гевара говорил, что подполье невозможна там, где его не поддерживает население. Вывод: большинство людей за нас», — заявил собеседник ИА REGNUM.
В пользу этого тезиса говорит реакция местного населения, которые в большинстве случаем воспринимают приветливо и высказываются положительно.