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Селиванов заявил об отсутствии «партизанского движения» в освобожденной части Запорожья

Селиванов заявил об отсутствии «партизанского движения» в освобожденной части Запорожья
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

На освобожденных от ВСУ территориях Запорожья нет партизанского движения. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов.

«На освобожденной территории Запорожской области нет ни одного партизанского отряда. Еще Че Гевара говорил, что подполье невозможна там, где его не поддерживает население. Вывод: большинство людей за нас», — заявил собеседник ИА REGNUM.  

В пользу этого тезиса говорит реакция местного населения, которые в большинстве случаем воспринимают приветливо и высказываются положительно.

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