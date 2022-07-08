Селфи, пустой Лувр и прогулки: Ким Кардашьян показала, как проводит время с дочерью Норт в Париже

Ким Кардашьян с дочерью Норт и подругами в Лувре

Ким Кардашьян, которая стала звездой этой Недели высокой моды, дебютировав в качестве кутюрной модели на Balenciaga, нашла время, чтобы насладиться и достопримечательностями Парижа. Вместе с мамой Крис Дженнер и дочерью Норт она отправилась в Лувр. Семье посчастливилось посетить музей еще до официального открытия, так что пробиваться через толпы туристов к картине Леонардо да Винчи “Мона Лиза” всей компании не пришлось.

Невероятное посещение Лувра ранним утром. Так здорово,

— поделилась впечатлениями Крис Дженнер.

Ким Кардашьян с дочерью Норт

Крис Дженнер, Ким Кардашьян и Норт с подругой

Ким также поделилась с подписчиками фотографиями с вечерних прогулок по городу: девятилетняя Норт с удовольствием фотографировалась на фоне знаменитой Эйфелевой башни и стеклянной пирамиды у Лувра.

Позировать маме девочке явно приятней, чем репортерам. Норт, которая посещала показы вместе с Ким, невольно оказалась в центре внимания. Девочка попала в модные хроники, и все стали обсуждать ее наряды, отмечая, что в вопросах запоминающихся образов Норт даже превзошла своих знаменитых родственников. Такой ажиотаж ей, кажется, не понравился.

На показе Jean Paul Gaultier Норт сидела с табличкой с надписью Stop, которую показывала фотографам и операторам. По словам Ким, так она намекала на то, что им стоит уделять больше внимания подиуму, а не знаменитостям в первом ряду.