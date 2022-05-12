Селену Гомес обвинили в издевательствах над Хейли Бибер. Певица извинилась

загрузка...

Селена Гомес

Селену Гомес заподозрили в том, что она спародировала Хейли Бибер, жену своего экс-возлюбленного Джастина Бибера, в новом видео в TikTok. Певица извинилась и призналась, что не хотела никого задеть.

Певицу раскритиковали поклонники Хейли после того, как певица опубликовала в TikTok видео, где рассказала об уходе за кожей. Пользователям показалось, что Гомес, рассказывая об уходе, подняла брови так же, как Хейли в своих бьюти-видео, и сделала похожие жесты, из-за чего поклонники решили, что это была пародия на видеоролик модели.

Селена заявила, что не хотела никого задеть, и извинилась, а видео пообещала удалить. Вот почему я верю в необходимость заботиться о своем ментальном здоровье. Ребята, я не представляю, что именно я сделала не так, но извиняюсь за это. У меня не было плохих намерений. Видео скоро будет удалено, — заявила она.

Стоит отметить, ранее Селена уже обращалась к поклонникам с просьбой перестать травить Хейли, заявив, что она не сторонник “издевательств над другой женщиной”.

Хейли Бибер столкнулась с травлей со стороны поклонников Селены Гомес после того, как вышла замуж за Джастина Бибера — фанаты певицы обвинили модель в их разрыве и назвали “разлучницей”.

Несмотря на то, что прошло уже много времени, Хейли продолжается жаловаться на издевательства. Недавно она даже записала видео, в котором заявила, что “прошло уже достаточно времени, чтобы оставить ее в покое”.

Селена Гомес и Джастин Бибер окончательно расстались в 2018 году, а всего через несколько месяцев после разрыва он завел роман с Хейли, на которой вскоре женился. Сама Селена называла их отношения токсичными и призналась, что тяжело переживала расставание.