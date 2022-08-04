Селена Гомес записала бодипозитивное видео в купальнике и показала свой “нормальный живот”

Селена Гомес

Селена Гомес сейчас проводит время, отдыхая на яхте в Италии в компании друзей. Свободным временем она решила воспользоваться, чтобы записать видео для тиктока. В новом ролике она снова затронула тему бодипозитива.

Нормальные животы возвращаются, черт возьми,

— “произносит” под фонограмму Селена, поглаживая свой живот, словно намекая, что отказывать себе в итальянских деликатесах она не собирается.

В видео 30-летняя Гомес позирует без макияжа и в обтягивающем пестром купальнике La’Mariette и крупных серьгах Jennifer Fisher Jewelry.

Селена Гомес

Ранее звезда сериала “Убийства в одном здании” часто откровенничала о своем отношении к бодишеймерам. Например, в другом видео Селена призналась, что ее “не волнует вес”, потому что независимо от того, как она выглядит, кто-то всегда будет отзываться о ней негативно.

Меня не волнует мой вес, потому что людям все равно на это наплевать. “Ты слишком худая”, “ты слишком крупная”, “это не налезет”, бла-бла-бла. Я идеальна такая, какая я есть. Мораль истории? До свидания,

— сказала тогда Гомес.

В интервью Vogue Селена также рассказывала, что сталкивается с колебаниями веса из-за проблем со здоровьем, в частности из-за аутоиммунного заболевания — волчанки.

Папарацци тоже следят за отдыхом Гомес и недавно заметили ее на яхте у берегов Позитано в компании кинопродюсера Андреа Иерволино. Они вместе купались и загорали, а Андреа помогал Селене спуститься с яхты в воду.

Гомес работала с 34-летним продюсером над фильмом “И проиграли бой” 2016 года, после чего на протяжении нескольких лет их время от времени видели вместе. Паре давно приписывают роман, но они сами или их представители пока не давали комментариев о том, какие отношения их связывают.