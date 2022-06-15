Селена Гомес рассказала, чему ее научило расставание с Джастином Бибером: “Я больше не терплю никакой ерунды и неуважения”

Селена Гомес

Селена Гомес в подкасте The Hollywood Reporter’s Awards Chatter вспомнила об отношениях с Джастином Бибером и рассказала, чему ее научило тяжелое публичное расставание с ним.

Селена Гомес и Джастин Бибер познакомились в 2010 году, сходились и расставались, окончательно их отношения закончились только в 2018 году. Всего через несколько месяцев Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Селена Гомес признавалась, что пережила тяжелую депрессию на фоне расставания и долго боролась с ментальными проблемами.

По ее словам, она гордится тем, что смогла разорвать отношения с Бибером, которые она называла “токсичными”, и тем, как она справилась с другими проблемами. Я боролась с волчанкой, у меня были проблемы с почками. На самом деле это было очень тяжело. Но теперь я должна сказать, что на самом деле это многое мне дало. Все это позволило мне развить характер: я не терплю никакой ерунды или неуважения, и я горжусь тем, как я вышла из всего этого. Она отметила, что после тяжелого расставания опасалась, что ее карьера в дальнейшем не заладится. Мне было необходимо пройти через все это. Мне пришлось многое переоценить. Конечно, я не разобралась в жизни, но за это время я многое узнала о себе. Я переживала очень тяжелый разрыв, а потом задалась вопросом о моей карьере: куда я пойду и что со мной будет? Селена добавила, что сейчас ее устраивает ее жизнь. Певица призналась, что не собирается заводить новые отношения, если ей будет в них некомфортно. Я не буду терпеть дискомфорт, неуважение и другие неприемлемые для меня вещи, — подвела итог Селена.