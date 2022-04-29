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    Сексолог Терещенко связала измены нетрезвых мужчин с нехваткой гормона вазопрессина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сексолог Терещенко связала измены нетрезвых мужчин с нехваткой гормона вазопрессина

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    pixabay.com

    Алкоголь снижает выработку гормона вазопрессин у мужчин, что может способствовать их изменам в нетрезвом состоянии. Об этом в соцсетях сообщила сексолог, психотерапевт и невролог Наталья Терещенко.

    У мужчин за верность отвечают гормоны окситоцин и вазопрессин. Но выработка последнего при употреблении спиртных напитков снижается, что может способствовать измене, отметила специалист.

    «Алкоголь может способствовать измене не только потому, что растормаживает вообще, но и потому, что вазопрессин становится не способен оберегать привязанность», — объяснила Терещенко.

    Такого воздействия алкоголя на женский организм не обнаружено, так как на привязанность у женщин влияет только окситоцин. Формировать новые или укреплять уже существующие отношения с партнером сексолог советует «на трезвую голову».

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