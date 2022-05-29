Сексолог Протопопова назвала скуку и депрессию причинами эротических снов у женщин

Женщины часто сталкиваются с эротическими снами, не понимая причин их появления. Психолог-сексолог Марина Протопопова объяснила, с чем может быть связан такой феномен.
Эротические сны могут возникать из-за разных факторов. Например, это может быть связано с внутренним протестом перед текущим образом жизнью, если снится секс с неприятным партнером. В таком случае важно задуматься о переменах. Также подобные сновидения нередко бывают следствием депрессии или выгорания.
«Вам может присниться эротический сон, где вы — жертва. Секс — яркий, а сон, как правило, хорошо запоминающийся. После такого сна очень важно понять, где и в каких ситуациях “я — жертва”, и задать себе вопрос: “Для чего мне это?”» — цитирует Протопопову NGS.RU.
Кроме того, одной из причин эротических снов считается обыкновенная скука, когда женщине требуются свежие эмоции. Секс во сне проходит так, что в результате становится «стыдно» рассказывать. Подобное поведение указывает на запрет испытывать и вести себя так в реальной жизни.