Сексолог Протопопова назвала скуку и депрессию причинами эротических снов у женщин

«Вам может присниться эротический сон, где вы — жертва. Секс — яркий, а сон, как правило, хорошо запоминающийся. После такого сна очень важно понять, где и в каких ситуациях “я — жертва”, и задать себе вопрос: “Для чего мне это?”» — цитирует Протопопову NGS.RU.