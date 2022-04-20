Секс и “бабушкины” трусы: 12 российских брендов с нижним бельем на любой случай

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Le Journal Intime

Введенные санкции мотивировали российских модников внимательнее присматриваться к отечественным брендам. Поиск альтернатив в сегменте нижнего белья не составит труда — у нас, действительно, много классных брендов с самым разным ассортиментом: от провокационного белья в стиле Agent Provocateur до “бабушкиных” трусов. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала 12 марок, с которыми стоит познакомиться.

1.Petra

Средняя цена: 4 000—10 000 рублей

Бренд был основан в 2015 году Вероникой Хан, и за это время марка уже успела завоевать немало поклонниц. Покупателей подкупают достаточно адекватные цены и большой ассортимент: в Petra можно найти и базовое белье, и чувственное кружевное, и, как их именуют на сайте, игривые модели — например, бюстгальтер с золотыми дисками, которые едва прикрывают соски. На сайте бренда также можно купить секс-игрушки и интимную косметику вроде лубрикантов и съедобных массажных гелей.

Базовые бюстгальтеры обойдутся в 4—6 тысяч рублей, корсетные — в 6—9 тысяч рублей, а тот самый игривый с дисками сейчас можно купить со скидкой 30% за 10 360 рублей.

2.Yanchevskaya

Средняя цена: 1 000—5 000 рублей

Бренд существует с 2014 года. За это время появились флагманские магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, а также корнеры в ТЦ в Казани, Тольятти, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Марка делает ставку на привычный и самый востребованный ассортимент, добавляя в палитру к красному, черному и белому еще и такие оттенки, как ярко-розовый или лимонно-желтый. Кроме нижнего белья, здесь можно купить домашнюю одежду и колготки. Бюстгальтеры стоят в среднем около трех тысяч рублей, цены на трусы стартуют от тысячи рублей, а на колготки — от 500 рублей.

3.Le Journal Intime

Средняя цена: 3 000—10 000 рублей

Наталья Войнич и Татьяна Валентович запустили бренд в 2015 году, 20 лет до этого проработав в сфере создания постоперационного компрессионного белья. Узкоспециализированные технологии постарались применить на благо самой широкой целевой аудитории: обычные бюстгальтеры и трусы стали шить из высокотехнологичного сетчатого трикотажа и использовать технологию плоских швов. В ассортименте также есть боди, комбинезоны, утягивающие комбинации под платья и корсеты. Бюстгальтеры обойдутся в 5—8 тысяч рублей, трусы — в 3—5 тысяч, нижние платья и корсеты — в 6—10 тысяч.

4.Belle You

Средняя цена: 1 000—4 000 рублей

Бренд делает ставку на лаконичный дизайн и комфорт — фирменными стали эластичные комплекты в рубчик пастельных оттенков. В ассортименте есть боди, термобелье и спортивная линейка, а также купальники и колготки. У марки уже есть довольно обширная сеть магазинов по всей России от Хабаровска до Сочи, 15 точек продаж в Москве и две в Санкт-Петербурге. Цены вполне приятные: комплект белья стоит 3 589 рублей, цены на боди стартуют от двух тысяч рублей, на колготки — от 800 рублей.

5.Bureau de Tricoti

Средняя цена: 3 000—9 000 рублей

Говоря о белье, мы чаще представляем себе кружева или полупрозрачную сетку, но в Bureau de Tricoti предложили менее очевидный материал — марка делает теплое вязаное белье. Шутить на тему “бабушкиных” трусов спешить, однако, не стоит — между практичностью и сексуальностью здесь держат баланс. Собственный шоурум в Москве бренд прошлой осенью закрыл, но белье можно найти в двух мультибрендовых магазинах и, конечно, в любое время купить онлайн. Цены на топы и трусы стартуют от 3 500 рублей, боди обойдется в 8 900 рублей.

6.Masar Lingerie

Средняя цена: 2 000—5 000 рублей

Марка тоже пытается учесть самые разные вкусы и запросы: бесшовное белье здесь соседствует с бельем в стиле БДСМ, консерваторов ждет кружево, а любительниц экспериментов — цветное полупрозрачное белье в горошек. Базовые комплекты с эластичными топами стоят 2 780 рублей, а кружевные бюстгальтеры на косточке — 3 490 рублей. Фишка бренда — трусики с вышивкой. Надписи самые разные — от попсовых Kiss me до более провокационных и дерзких “Кусай” и “Шлепай”. Они стоят 1 950 рублей.

7.PassionZu

Средняя цена: 4 000—15 000 рублей

Бренд из Санкт-Петербурга существует с 2017 года. Изучить ассортимент стоит поклонницам кружевного белья — именно такие модели здесь выходят на первый план. Найти можно не только бюстгальтеры и трусы, но и пояса. Бренд позиционирует себя как premium, так что цены слегка кусаются. Кружевные трусы обойдутся в среднем в семь тысяч рублей, а цены на кружевные бюстгальтеры стартуют от восьми тысяч рублей. Базовые модели стоят немного дешевле.

8.Lovegoods

Средняя цена: 1 500—6 000 рублей

Марка существует с 2016 года. Производство и экспериментальный цех, где работают над адаптацией новых лекал или материалов, находятся в Омске. Найти у бренда можно не только стандартные комплекты, но и фантазийные лифы с вырезами, трусы с оборками и рюшами и даже мужскую коллекцию — впрочем, боксеры тут позиционируют как товар для всех. Многие модели сделаны из хлопка, так что любители комфорта и обладатели чувствительной кожи точно смогут найти что-то по душе. Базовый лиф с вырезом под грудью стоит 3 300 рублей, цены на трусы стартуют от 1 500 рублей.

9.“Косичкина”

Средняя цена: 400—1 000 рублей

Разноцветные базовые модели, чуть наивная полудетская стилистика с бантиками и принтами и низкие цены — вот главные приметы бренда. Своих магазинов у него нет, но действуют доставка и самовывоз со склада в Москве. Кроме белья, в ассортименте забавные носки, маски для сна и домашняя одежда. Базовые слипы стоят 499 рублей, цены на бюстгальтеры находятся в среднем в пределах 500—1 000 рублей. На распродажах нижняя планка и вовсе достигает 399 рублей.

10.“Чебоксарский трикотаж”

Средняя цена: 300—600 рублей

После введения санкций российские трикотажные фабрики вспоминали в основном в ироническом ключе, а зря. Да, над разнообразием ассортимента еще можно работать, но вот соотношением цены и качества они вряд ли разочаруют. Ну а те, кто посреди всего разнообразия уже давно сбился с ног в поисках обычной белой майки, и вовсе будут ликовать. У “Чебоксарского трикотажа” можно найти базовые топы, сорочки, трусы разных фасонов. Цены самые демократичные — в пределах 300—600 рублей. Заказать можно как напрямую с сайта, так и на некоторых маркетплейсах.

11.Iwa

Средняя цена: 3 000—5 000 рублей

Бренд основала Екатерина Цыганкова, которая начинала свою карьеру в области PR. Марку она назвала в честь ивы — дерева, распространенного в средней части России, потому что ей “нравится транслировать идею “русскости” и природности”, как говорила Цыганкова в одном из интервью. Подход к формированию коллекций тоже обусловлен личным выбором основательницы.

У нас трусы с высокой посадкой, потому что я ношу такое белье: я не ношу стринги и даже обычные трусики. У нас есть клиентки, которые спрашивают: “Почему вы шьете только бабкины труханы?”. Потому что я в них хожу, поэтому мы их и шьем,

— рассказывала Цыганкова.

В ассортименте всего несколько моделей и расцветок, но почти каждая из них точно попадет в сердечко любительниц лаконичности и комфорта. Бра стоят 4 800 рублей, трусы — 3 200 рублей, шорты — 3 800 рублей.

12.Blizhe

Средняя цена: 2 000—5 000 рублей

Одна из флагманских позиций бренда — кружевное белье, но за пределы привычного гипюра тут стараются выходить. В наличии также базовое белье, купальники и аксессуары. В Санкт-Петербурге и Москве у бренда есть собственные магазины. Цены на лифы стартуют от трех тысяч рублей, на трусы — от двух тысяч рублей.