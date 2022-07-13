Секретный агент из охраны президента США Джо Байдена напал на женщину в Иерусалиме. По имеющейся информации, дебошир как раз специализировался на борьбе с нападениями и прибыл на Святую Землю накануне визита американского лидера в Израиль, сообщает телеканал CNN.