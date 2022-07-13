...
Новости0

Секретный агент из охраны президента США Джо Байдена напал на женщину в Иерусалиме

Секретный агент из охраны президента США Джо Байдена напал на женщину в Иерусалиме
globallookpress.com / Илья Ефимович / dpa

Секретный агент из охраны президента США Джо Байдена напал на женщину в Иерусалиме. По имеющейся информации, дебошир как раз специализировался на борьбе с нападениями и прибыл на Святую Землю накануне визита американского лидера в Израиль, сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел поздно вечером. Сотрудники местных правоохранительных органов прибыли на место драки и арестовали охранника Байдена. Причина стычки между мужчиной и женщиной неизвестна. 

«Сотрудник был ненадолго задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений», — говорится в сообщении ведомства. 

Хулигана из Секретной службы США уже вернули на родину. Полномочия агента были приостановлены, ведется расследование нападения. 

агент Байден женщина Израиль нападение охрана США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.