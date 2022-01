Секретный способ выращивания орхидеи из кусочка корня

Многие любители домашних растений сталкивались с такой проблемой, когда листья любимой орхидеи опадали. В этом случае в основном все направлялись сразу же в цветочный магазин, чтобы купить новый горшок с эффектным цветком. Но из этой ситуации существует и другой выход. Ведь можно заняться выращиванием орхидей в домашних условиях. Для этого есть очень простой способ, который позволит спасти практически пропавший цветок.

Редакция «Со Вкусом» решила поделиться информацией, касающейся того, как же вырастить орхидею из кусочка корня. Это не очень трудоемкий процесс. К тому же вам не придется прибегать к сложным манипуляциям. И главное, что в результате ваше домашнее растение вновь будет радовать вас своим видом на окне.

Способ выращивания орхидей из кусочка корня

Первый этап

Сперва нужно достать орхидею из горшка и очистить ее корешки от земли. Затем следует разрезать корневище. Для этого можно использовать канцелярский либо же обычный нож. После необходимо, чтобы каждая часть, которая предназначена для выращивания, осталась с 2 воздушными клубнями. Не обрежьте больше, чем нужно, так как это помешает при следующих шагах.

Второй этап

Места срезов следует обработать корицей. Так как они очень уязвимы перед вредителями и различными заболеваниями. Потому цветок нужно сразу обезопасить.

Третий этап

Затем возьмите горшки и высадите корешки. И уже в ближайшее время появятся листья, если вы не допустите никаких ошибок. А затем уже ничего дополнительно делать не надо будет.

Правила по уходу

Потом главное — правильно ухаживать за орхидеей, так как это довольно своенравный цветок. Поливать это растение следует умеренно. Нужно следить за тем, чтобы корешки не находились постоянно в воде. Можно увлажнять листья орхидеи из распылителя, чтобы они имели здоровый блеск. Но вода не должна попадать на цветочки, так как они потемнеют и станут пятнистыми. Также нужно следить за освещением. Ведь орхидея очень светолюбивая. Потому лучше всего ее поместить на самом светлом окне. Но при этом надо помнить, что прямые солнечные лучи могут ей навредить.

Вот так легко можно вырастить орхидею в домашних условиях из кусочка корня. Главное — делать всё поэтапно и не забывать про грамотный уход за этим цветком. Ведь от этого зависит, как долго она будет радовать вас своей красотой.

