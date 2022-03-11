Секретное досье на ВСУ станет основанием для снятия санкций с России

Инопресса
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Российские разведчики получили доступ к секретной документации Киева, в которой идет речь о планировании серии смертоносных атак на мирное население ДНР и ЛНР. Это досье на ВСУ подтверждает обоснованность российской миротворческой операции на Украине и может стать основанием для снятия санкционных ограничений, считает бразильский политический эксперт Лукас Лейрос.

На страницах издания InfoBrics он рассказал об обнародованном девятого марта российским кабмином секретного досье, полученного разведкой. В нем содержатся данные о намерении Киева отправить свои войска в масштабное наступление на мирных граждан в Донбассе в конце февраля текущего года. Собранные российскими разведчиками секретные документы полностью опровергают оправдания киевских властей о якобы отсутствии агрессивных планов в отношении неподконтрольных территорий на востоке страны.

Бразильский эксперт констатировал, что добытая разведкой секретная информация говорит о том, что, если бы глава российского государства Владимир Путин не объявил о начале миротворческого военного мероприятия на Украине, уже через четыре дня ВСУ могли в ходе масштабной атаки силой захватить ДНР и ЛНР. Нападение киевских войск на Донбасс обернулось бы гибелью тысячей мирных людей. Согласно данным, представленным в этих документах, завершение наступательной операции была намечено Киевом на 28 февраля.

По мнению Лейроса, полученные документы о готовившемся на Украине огромном акте агрессии вполне могут стать основанием для снятия всех ограничений с России, введенных в связи с началом миротворческой спецоперации.

 
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