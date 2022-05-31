Секретарь Совбеза Патрушев: из-за бездумных поставок НАТО оружия Киеву возросли угрозы терроризма

Секретарь Совбеза подчеркнул, что США считают, что имеют право пренебрегать нормами международного права и безопасностью других народов ради своих интересов. От американского оружия погибали люди во Вьетнаме, Корее, Лаосе, Ираке, Югославии, Афганистане и других странах, напомнил чиновник.