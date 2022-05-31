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Секретарь Совбеза Патрушев: из-за бездумных поставок НАТО оружия Киеву возросли угрозы терроризма

Секретарь Совбеза Патрушев: из-за бездумных поставок НАТО оружия Киеву возросли угрозы терроризма
Федеральное агентство новостей

Террористические угрозы в последнее время значительно выросли на фоне бездумных поставок странами Запада вооружения Киеву. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам чиновника, сейчас НАТО накачивает Украину оружием и ведет подготовку бойцов националистических батальонов.

«От поставляемого на Украину иностранного летального оружия резко возросли угрозы терроризма, разрушается гражданская инфраструктура, страдает мирное население», — констатировал Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что США считают, что имеют право пренебрегать нормами международного права и безопасностью других народов ради своих интересов. От американского оружия погибали люди во Вьетнаме, Корее, Лаосе, Ираке, Югославии, Афганистане и других странах, напомнил чиновник.

Вооружение НАТО патрушев Украина
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