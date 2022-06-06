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Секретарь СНБО Украины Данилов призвал не считать трагедией потерю территорий

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал не считать трагедией потерю территорий
Федеральное агентство новостей

Потеря Вооруженными силами Украины территорий не является трагедией. Об этом иностранным журналистам рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.

По мнению политика, которое он высказал в интервью британской газете Financial Times, оставление территорий — восполнимая утрата, тогда как потеря страны — настоящая трагедия. Данилов отметил, что ВСУ вынашивает планы возвращения земель под свой контроль. В этом им поможет западное оружие, считает секретарь СНБО.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В рамках нее ВС РФ проводят демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.

ВСУ Данилов Украина
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