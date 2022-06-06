Секретарь СНБО Украины Данилов призвал не считать трагедией потерю территорий

Потеря Вооруженными силами Украины территорий не является трагедией. Об этом иностранным журналистам рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.
По мнению политика, которое он высказал в интервью британской газете Financial Times, оставление территорий — восполнимая утрата, тогда как потеря страны — настоящая трагедия. Данилов отметил, что ВСУ вынашивает планы возвращения земель под свой контроль. В этом им поможет западное оружие, считает секретарь СНБО.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В рамках нее ВС РФ проводят демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.