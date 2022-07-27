Секретарь СНБО Украины Данилов допустил нанесение ударов по территории России

«Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены. Более того, заявление нашего президента (Владимира Зеленского), что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение», — сообщил секретарь СНБО.