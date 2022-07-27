Секретарь СНБО Украины Данилов допустил нанесение ударов по территории России

Киев обладает достаточным объемами «политической воли», чтобы нанести удары по территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В случае принятия соответствующего решения удары будут наноситься по объектам, которые «угрожают» территории страны, отметил он. Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона.
«Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены. Более того, заявление нашего президента (Владимира Зеленского), что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение», — сообщил секретарь СНБО.
Российская сторона ранее предупреждала о серьезных последствиях применения американских РСЗО для ударов по территории РФ.