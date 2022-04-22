Секретарь СНБО раскрыл подробности многочисленных допросов Медведчука

По информации источника, Данилов заявил, что Медведчук дал определенные показания и раскрыл подробности о своей финансовой и общественной деятельностях. А именно, политик якобы рассказал, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал, уточнил секретарь СНБО.