Секретарь СНБО раскрыл подробности многочисленных допросов Медведчука

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на многочисленных допросах в Службе безопасности Украины (СБУ) дал показания о своей работе и политической карьере. Об сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает Lenta.ru.
По информации источника, Данилов заявил, что Медведчук дал определенные показания и раскрыл подробности о своей финансовой и общественной деятельностях. А именно, политик якобы рассказал, что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал, уточнил секретарь СНБО.
Данилов также добавил, что процесс расследования уголовных дел против Медведчука никак не сможет помешать произвести обмен главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» на удерживаемых в ВС РФ украинских военных.
«Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было», — сказал секретарь.
Напомним, что СБУ задержала Виктора Медведчука при попытке покинуть территорию Украины 12 апреля. Позже, 16 апреля, Лычаковский районный суд Львова арестовал Медведчука без возможности внесения залога. Официальный Киев сделал заявление о том, что возможен вариант рассмотрения вопроса обмена Медведчука на остающихся в плену военнослужащих вооруженных сил Украины.