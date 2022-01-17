Секретарь СНБО Данилов заявил о потребности Украины в большем количестве оружия

Секретарь СНБО Данилов заявил о потребности Украины в большем количестве оружия Новости
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что его стране нужно больше оружия от партнеров.

У Киева, по его словам, есть собственные расчеты. Так, чтобы Москва якобы смогла полностью захватить территорию страны и держать ее под контролем, понадобится не менее 1,5 миллионов военных, подчеркнул политик в интервью сайту Телевизионной службы новостей.

«Сколько граждан Украины в случае агрессии готовы взяться за оружие? Пять миллионов сразу в первую неделю», — отметил Данилов.

В декабре Данилов также заявил, что украинские военные имеют «секретное оружие» на случай «военной агрессии» России, несмотря на недобор современного вооружения. Таким тайным орудием является дух украинского гражданина, дух «свободы и ответственности», который помог украинцам проявить себя в Донбассе в 2014 году. Слова секретаря цитирует телеканал «360».

 
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