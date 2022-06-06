Секретарь СНБО Данилов: потеря территорий Донбасса — не трагедия для Украины

prt scr youtube.com/BBC News - Русская службаОтступление ВСУ сразу на нескольких направлениях в Донбассе не является «трагедией» для Украины. Такое мнение в беседе с журналистами газеты Financial Times высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. «Временная потеря территорий — это не трагедия, — заявил он. — Трагедией будет потеря страны. <…> Украине будет "очень и очень тяжело" добиться победы в конфликте с Россией».Он добавил, что бойцы ВСУ еще долгое время смогут оказывать сопротивление российской армии. Данилов признал, что ВС РФ обладают превосходством в артиллерии, из-за чего украинские военнослужащие не могут «адекватно отвечать» и проводить контратаки. Секретарь СНБО подтвердил, что Украина может и дальше отступать от позиций РФ с целью перегруппировки и получения помощи от западных стран.

prt scr youtube.com/BBC News – Русская служба

Отступление ВСУ сразу на нескольких направлениях в Донбассе не является «трагедией» для Украины. Такое мнение в беседе с журналистами газеты Financial Times высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Временная потеря территорий — это не трагедия, — заявил он. — Трагедией будет потеря страны. <…> Украине будет "очень и очень тяжело" добиться победы в конфликте с Россией».

Он добавил, что бойцы ВСУ еще долгое время смогут оказывать сопротивление российской армии. Данилов признал, что ВС РФ обладают превосходством в артиллерии, из-за чего украинские военнослужащие не могут «адекватно отвечать» и проводить контратаки.

Секретарь СНБО подтвердил, что Украина может и дальше отступать от позиций РФ с целью перегруппировки и получения помощи от западных стран.