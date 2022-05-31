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Секретарь генсовета ЕР Турчак: ВСУ намеревались обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ

Секретарь генсовета ЕР Турчак: ВСУ намеревались обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Украинские силовики хотели обстрелять Буденновский район Донецка в день сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что украинские силовики нанесли удары по центральной части города, в частности, по учебным заведениям. При обстреле погибли три человека и 18 пострадали, передает телеканал «360».

«Зная, что в этот день дети посетят школы для сдачи ЕГЭ. Зная, время и место проведения, неофашисты нанесли ракетный удар. Это лишний раз доказывает — то, что мы делаем, абсолютно правильно. Что бы они сделали, если бы мы не начали специальную военную операцию? Они однозначно готовились и ставили перед собой цель. Поэтому только до победы и ни шагу назад!», — сообщил Турчак в Telegram-канале партии.

Следственный Комитет России расследует данное преступление, совершенное ВСУ. Кроме того, на Украине продолжается спецоперация, которая должна положить конец бесчинствам киевского режима в Донбассе.

ВСУ Донбасс егэ обстрел турчак
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