Секретарь генсовета ЕР Турчак: ВСУ намеревались обстрелять Донецк в день сдачи ЕГЭ

«Зная, что в этот день дети посетят школы для сдачи ЕГЭ. Зная, время и место проведения, неофашисты нанесли ракетный удар. Это лишний раз доказывает — то, что мы делаем, абсолютно правильно. Что бы они сделали, если бы мы не начали специальную военную операцию? Они однозначно готовились и ставили перед собой цель. Поэтому только до победы и ни шагу назад!», — сообщил Турчак в Telegram-канале партии.