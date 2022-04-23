Секрет Полишинеля: Захарова напомнила «выдавшему своих» Борису Джонсону о роли спецслужб НАТО на Украине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Польский генерал Вальдемар Скшипчак обвинил британского
премьер-монстра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны об обучении
украинских военных инструкторами НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
написала в своем Telegram-канале, что присутствие Альянса на
Украине — вовсе не секрет.
Например, 20 британских инструкторов обучают ВСУ использовать
западное оружие во Львове. Ничего тайного в этом давно нет, считает российский
дипломат, ведь НАТО давно взяли на себя ручное управление войсками Украины. Поэтому Джонсон мог раскрыть разве что Секрет Полишинеля.
«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские,
американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких
боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не
десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами – они участвуют в
управлении боевыми действиями на Украине», — прокомментировала Захарова.
Напомним, ранее Борис Джонсон рассказал, что прямо сейчас
украинские военные проходят обучение в Польше по использованию иностранных
средств ПВО. В Великобритании ВСУ знакомят с западной бронетехникой.