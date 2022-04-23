Секрет Полишинеля: Захарова напомнила «выдавшему своих» Борису Джонсону о роли спецслужб НАТО на Украине

«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские,

американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких

боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не

десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами – они участвуют в

управлении боевыми действиями на Украине», — прокомментировала Захарова.