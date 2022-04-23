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    Секрет Полишинеля: Захарова напомнила «выдавшему своих» Борису Джонсону о роли спецслужб НАТО на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Секрет Полишинеля: Захарова напомнила «выдавшему своих» Борису Джонсону о роли спецслужб НАТО на Украине

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Польский генерал Вальдемар Скшипчак обвинил британского
    премьер-монстра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны об обучении
    украинских военных инструкторами НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
    написала в своем Telegram-канале, что присутствие Альянса на
    Украине — вовсе не секрет.

    Например, 20 британских инструкторов обучают ВСУ использовать
    западное оружие во Львове. Ничего тайного в этом давно нет, считает российский
    дипломат, ведь НАТО давно взяли на себя ручное управление войсками Украины. Поэтому Джонсон мог раскрыть разве что Секрет Полишинеля.

    «Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские,
    американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких
    боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не
    десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами – они участвуют в
    управлении боевыми действиями на Украине», — прокомментировала Захарова.

    Напомним, ранее Борис Джонсон рассказал, что прямо сейчас
    украинские военные проходят обучение в Польше по использованию иностранных
    средств ПВО. В Великобритании ВСУ знакомят с западной бронетехникой.

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