«Сейчас вам будет стыдно»: Захарова поймала на громкой лжи испанские СМИ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поймала на громкой лжи испанскую прессу на фоне скандала вокруг своего интервью «А-Бэ-Сэ». Соответствующий пост с разоблачением появился в Telegram-канале дипломата.
«Сейчас вам будет стыдно перед испанцами за ваше вранье о том, что ответы на присланные изданию “А-Бэ-Сэ” вопросы к письменному интервью “не являются интервью”, “не предполагались для публикации целиком”, “без личной беседы не отвечают стандартам интервью” и т.д.», — заявила Захарова.
Таким образом она обратилась к испанскому изданию «А-Бэ-Сэ» и Мадридской ассоциации прессы, предваряя свой пост-разоблачение о данном испанским журналистам интервью.
Как уточнила дипломат, пресс-секретарь российского посольства в Мадриде Дмитрий Болбот 29 апреля, после направления ее ответов на вопросы для письменного интервью испанскому изданию, получил ответ от заведующего международной редакции А.Родригес Гарридо.
В сообщении уточнялось, что в бумажном издании будет только разворот с интервью, так как «на бумаге место всегда ограничено», а в случае, если что-то не войдет, будет создана более длинная версия в Сети.
«Мы сделаем все возможное, чтобы Мария Захарова увидела, что мы уважаем работу, которую она нам прислала», — было сказано в сообщении.
Далее, по словам официального представителя МИД РФ, она полностью согласилась с представленной схемой, а именно с сокращенным вариантом в газете и расширенным на сайте.
«А потом что-то пошло не так в Мадриде. И несколько дней интервью не выходило. 3 мая мы поинтересовались у московского корреспондента «А-Бэ-Сэ», нет ли информации о выходе интервью, которое он же и переводил на испанский, и он сказал дословно: “Нет пока. Я в недоумении”», — уточнила Захарова.
Так, «А-Бэ-Сэ» запросила интервью, согласовала письменный формат, направила вопросы, сама перевела полный текст на испанский, предложила опубликовать в сокращенном виде в газете и расширенном на сайте, а потом, по непонятной причине, передумала его размещать без цензуры.
Дипломат утончила, что издание придумало историю про «угрозы и давление», чтобы как-то замять скандал с цензурой.
«Учитывая, что никаких фактов не предъявлено, считаем это намеренной дезинформацией. После такого вранья редакции, которая еще и местный союз журналистов ввела в заблуждение, газете надо было бы провести внутреннее расследование и установить истину», — заключила Захарова.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Мария Захарова указала на подлость Запада после реакции на слова Лаврова об антисемитизме.