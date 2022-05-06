«Сейчас вам будет стыдно»: Захарова поймала на громкой лжи испанские СМИ

«А потом что-то пошло не так в Мадриде. И несколько дней интервью не выходило. 3 мая мы поинтересовались у московского корреспондента «А-Бэ-Сэ», нет ли информации о выходе интервью, которое он же и переводил на испанский, и он сказал дословно: “Нет пока. Я в недоумении”», — уточнила Захарова.