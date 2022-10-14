«Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России», — в стране появится своя «гигафабрика» по производству аккумуляторных батарей

Госкорпорация «Росатом» начала строительство нового завода по производству литий-ионных батарей для электромобилей, который будет расположен на территории Балтийской АЭС в Калининградской области и будет работать по полному производственному циклу: от смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции.

«Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России. Росатом начинает строительство первой в стране гигафабрики по производству накопителей энергии. В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для себя отрасль электротранспорта. Ее развитие полностью соответсвует таким ценностям Росатома как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в устойчивое развитие. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на системы накопления энергии. В связи с этим наша основная задача — создать максимально-эффективные решения для развития рынка электротранспорта в России. Это послужит основой для развития экологичного транспорта, надежных и современных электросетей, обеспечит формирование ряда смежных секторов и направлений», — заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.



Одна из гигафабрик Tesla

Первые батареи сойдут с конвейера в 2025 году. На первом этапе завод сможет выпускать до 50 тыс. аккумуляторов в год, но при необходимости производство может быть расширено более чем в два раза, до 120-130 тыс. батарей ежегодно.

Проект завода по выпуску литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области реализуется в рамках принятой в прошлом году Концепции развития электротранспорта в России, отметил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

«Ключевым потребителем продукции нового завода будет Калининградский завод «Автотор», наряду с предприятиями из Москвы и Липецка, которые взяли на себя обязательства по выпуску электромобилей», — заявил Альберт Каримов.

Общая площадь территории завода составит 23,6 гектара. Площадь производственных корпусов и инфраструктуры — 135 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в объеме не менее 26 миллиардов рублей.