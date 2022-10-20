Седокова рассказала о полученном отказе на кастинге в группу «ВИА Гра»

Исполнительница Анна Седокова, известная по участию в группе «ВИА Гра», вспомнила о провальном кастинге в коллектив.
Певица призналась, что попала в группу не сразу. После первого кастинга артистке пришел отказ из-за того, что она выглядела недостаточно женственной. Седокова с детства страдала от комплексов по поводу своей внешности.
«На первом кастинге в “ВИА Гра” со мной поговорили две минуты и развернули назад, отправив на свой троллейбус. “Что ты, девочка, знаешь о женственности”, — слышала я вслед. С тех пор я попробовала о ней узнать все», — поделилась звезда в беседе с изданием «Газета.ru».
Первое прослушивание знаменитость проходила в 17 лет. В 2002 году она стала участницей «ВИА Гры» вместе с Надеждой Грановской и Верой Брежневой. После ухода из группы Седокова посвятила себя сольной карьере.