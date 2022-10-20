Седокова рассказала о полученном отказе на кастинге в группу «ВИА Гра»

«На первом кастинге в “ВИА Гра” со мной поговорили две минуты и развернули назад, отправив на свой троллейбус. “Что ты, девочка, знаешь о женственности”, — слышала я вслед. С тех пор я попробовала о ней узнать все», — поделилась звезда в беседе с изданием «Газета.ru».