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Седокова рассказала о полученном отказе на кастинге в группу «ВИА Гра»

Седокова рассказала о полученном отказе на кастинге в группу «ВИА Гра»
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Исполнительница Анна Седокова, известная по участию в группе «ВИА Гра», вспомнила о провальном кастинге в коллектив.

Певица призналась, что попала в группу не сразу. После первого кастинга артистке пришел отказ из-за того, что она выглядела недостаточно женственной. Седокова с детства страдала от комплексов по поводу своей внешности.

«На первом кастинге в “ВИА Гра” со мной поговорили две минуты и развернули назад, отправив на свой троллейбус. “Что ты, девочка, знаешь о женственности”, — слышала я вслед. С тех пор я попробовала о ней узнать все», — поделилась звезда в беседе с изданием «Газета.ru».

Первое прослушивание знаменитость проходила в 17 лет. В 2002 году она стала участницей «ВИА Гры» вместе с Надеждой Грановской и Верой Брежневой. После ухода из группы Седокова посвятила себя сольной карьере.

анна седокова виа гра виагра певица
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