Седан и кроссовер, российская тяговая батарея, модульная платформа и расширители пробега. Глава «Автотора» рассказал много всего интересного о первых массовых российских электромобилях

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Председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов дал большое интервью ТАСС, в котором рассказал много интересного о проекте первого массового российского электромобиля. И компания действительно хочет, чтобы этот электромобиль был именно российским: «Автотор» стремится локализовать все ключевые узлы, в том числе двигатель и систему управления.

На вопрос о том, что будут представлять из себя первые российские массовые электромобили, глава «Автотора» сказал, что это будут седан и кроссовер сегментов B и C по европейской классификации. То есть что-то вроде Lada Vesta и Hyundai Solaris/Creta. Не исключается в перспективе появление хетчбэков и даже минивэна – оборудование предприятия позволяет выпускать автомобили класса D. Выбор же относительно компактных моделей класса B и C обусловлен текущей экономической ситуацией в стране и покупательской способностью.

Для своих электромобилей «Автотор» будет использовать модульную платформу. На первом этапе компания планирует использовать локализованную платформу, адаптированную и измененную с точки зрения обеспечения возможности использования различных типов силовых установок.

«Автотор» на первом этапе планирует выпуск чистого электромобиля. Стратегически на предприятии не планируют заниматься гибридами, так как считают, что будущее за электрическими и газомоторными двигателями. Однако отсутствие развитой зарядной инфраструктуры и география страны обуславливают проработку концепции повышения автономности за счет так называемых расширителей пробега, которые в том числе могут представлять собой компактные газовые двигатели. Они подзаряжать основную тяговую батарею на ходу.





«Что касается адаптации к дорогам и климатическим условиям — конечно, это планируется, начиная от наличия медленных переносных зарядных станций, подключаемых к обычной розетке, идущих в комплекте с автомобилем, и заканчивая системами подогрева и охлаждения тяговой батареи», — сказал Валерий Горбунов.

Отвечая на вопросы относительно локализации, глава «Автотора» сказал следующее: «Задача, которую мы решаем сегодня, — локализовать все ключевые компоненты силовой установки электромобиля и ряд других. Это тяговый электродвигатель, система управления, батарея и др. Все они, конечно же, не должны зависеть от импортных комплектующих. Задача достаточно сложная, но решаемая. Как я уже говорил, часть автокомпонентов мы намерены производить сами, также максимально будем использовать в своем производстве автокомпоненты, которые уже есть у нас в стране. Литий-ионные аккумуляторные ячейки тоже будут местного, калининградского производства. Их мы будем получать с предприятия «Росатома», которое создается сейчас в Калининградской области, — у нас подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. Это полностью отечественная разработка и полностью отечественное производство, сырье и, что не менее важно, отечественное программное обеспечение, поскольку каждая батарея должна управляться своим блоком, обеспечивать соответствующие режимы зарядки и работы батареи и постоянный температурный режим. Также с предприятия “Росатома” планируются поставки для нашего производства систем накопления энергии, высоковольтной проводки, разъемов, коннекторов и других компонентов. Ускоренное импортозамещение сейчас не просто актуально. Оно является необходимостью. И мы этой темой плотно занимаемся».

Пилотная партия первых массовых российских электромобилей будет выпущена в 2023 году. Стоить они будут гораздо дешевле автомобилей Tesla.