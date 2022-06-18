Сечин сравнил санкции Евросоюза в адрес России с «энергетическим самоубийством»

Европейские страны стали принимать решения в области экономики, которые наносят ущерб им самим, отметил на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он назвал это «энергетическим самоубийством», передает РИА Новости.
Европа стала следовать воле Вашингтона, из-за чего страны ЕС терпят серьезные издержки, а местные производители вынуждены останавливать производства из-за цен на газ.
«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — сказал он.
Томские специалисты ранее стали изучать новое направление энергетики — геотермальную генерацию. В регионе для этого сложились все условия, передавал «ФедералПресс».