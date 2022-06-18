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Сечин сравнил санкции Евросоюза в адрес России с «энергетическим самоубийством»

Сечин сравнил санкции Евросоюза в адрес России с «энергетическим самоубийством»
kremlin.ru/Администрация Президента России

Европейские страны стали принимать решения в области экономики, которые наносят ущерб им самим, отметил на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он назвал это «энергетическим самоубийством», передает РИА Новости.

Европа стала следовать воле Вашингтона, из-за чего страны ЕС терпят серьезные издержки, а местные производители вынуждены останавливать производства из-за цен на газ.

«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — сказал он.

Томские специалисты ранее стали изучать новое направление энергетики — геотермальную генерацию. В регионе для этого сложились все условия, передавал «ФедералПресс».

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