себестоимость Xiaomi 12S Ultra подсчитана неверно. Камера стоит гораздо больше

Counterpoint подсчитала, что стоимость комплектующих флагманского смартфона Xiaomi 12S Ultra в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составляет около 516 долларов, при этом смартфон поступил в продажу за 887 долларов.

По данным Counterpoint, стоимость камеры составляет около 79 долларов, дисплей стоит 89 долларов, однокристальная система обходится в 128 долларов. Директор по новой продукции Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) уже прокомментировал эту информацию, заявив, что себестоимость Xiaomi 12S Ultra подсчитана неверно.





В частности, он отметил, что только в стоимости модуля камеры Counterpoint допустил огромную ошибку: цена камеру с объективами Leica и новейшим 1-дюймовым датчиком изображения значительно превышает цену в 79 долларов. Причём это даже без учёта сверхширокоугольного и перископического модуля, которые применяются Xiaomi 12S Ultra.

Ван Тен Томас добавил, что ошибки есть и в других статьях, а также напомнил, что себестоимость должна включать стоимость исследований и разработок, эксплуатационные расходы, налоги и множество других статей.

Напомним, в Xiaomi 12S Ultra впервые используется 1-дюймовую датчик изображения Sony IMX989, который был разработан совместно Xiaomi и Sony. Лей Цзюнь, основатель Xiaomi и председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Group, сказал, что стоимость разработки составила 15 миллионов долларов.

Другой источник подтвердил, что стоимость, рассчитанная Counterpoint, является очень грубой. Реальные цены могут сильно отличаться, причем не учтено внутреннее налогообложение.