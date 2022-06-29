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Сдавшийся в плен Волына пожаловался на плохое обеспечение боевиков ВСУ

Сдавшийся в плен Волына пожаловался на плохое обеспечение боевиков ВСУ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) пожаловался на проблемы с обеспечением украинских войск. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Волынский отметил, что плохое обеспечение войск очень сильно мешало, так как не были созданы стратегические запасы боеприпасов и продовольствия. Также наблюдалась и слабая организация взаимодействий снабженцев с подразделениями.

Волына также заявил, что отряды территориальной обороны наполнялись простыми гражданскими лицами, которым выдавали оружие и военную форму. Он отметил, что они не могли выполнять какие-либо боевые задачи из-за другой специализации и направленности.

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