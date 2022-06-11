Один из добровольно сложивших оружие военных ВСУ Александр Ульянов-Симоненко рассказал журналистам о царящих в украинских силах порядках: люди бегут со своих позиций, но вынуждены останавливаться под страхом расстрела.
Ульянов-Симоненко в интервью порталу «Украина.ру» рассказал о действиях местного замполита. Он не поддерживал личный состав, часто «гнобил и выписывал выговоры».
«Когда мы были в Тарамчуке, три человека говорят — “мы уходим”. А им замполит моей роты говорит: “а куда вы пошли — я вас расстреляю”», — рассказал сдавшийся служащий ВСУ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.